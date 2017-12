Rio pode ter ondas de até 4 metros durante ressaca no final de semana

Depois de uma frente fria que passou pelo oceano nos últimos dias, o Rio de Janeiro registra ressaca na costa litorânea a partir do início desta sexta-feira, 11. Ondas de até 4 metros de altura podem ser registradas no mar da capital fluminense, segundo alerta emitido pela Marinha do Brasil na noite desta quinta. O mar deve permanecer atipicamente agitado até a manhã de segunda-feira, 14, de acordo com o comunicado.

Existe o risco de que as águas atinjam, inclusive, as ciclovias à beira das praias do Rio. A recomendação é evitar banhos de mar, prática de esportes na areia e navegação com pequenas embarcações, como barcos de pesca utilizados na orla.

O Sistema de Alerta Rio também informa que a previsão é de que o tempo fique nublado, com chuva fraca em pontos isolados e ventos moderados durante o final de semana no Rio.