Rio proíbe entrega de panfletos nos cruzamentos

A Prefeitura do Rio oficializou nesta segunda-feira, 12, a proibição de distribuição de panfletos e outros tipos de material gráfico de propaganda nos sinais de trânsito da cidade. Os infratores terão esses materiais apreendidos pela fiscalização de atividades econômicas e de posturas municipais, e também pelos guardas municipais. Empresas ou pessoas que assinem o material gráfico serão multadas pela Prefeitura. Conforme decreto municipal publicado no Diário Oficial do Município, a medida foi tomada para reforçar o controle urbano e por razões de segurança pessoal de motoristas e passageiros dos veículos em função de falsos distribuidores de propaganda de venda de imóveis.