Rio registra três incêncios no domingo

RIO - Depois de 18 dias de estiagem e muito calor, o domingo foi marcado por incêndios na cidade. Pela manhã, a fachada de um prédio residencial em obras pegou fogo na Rua Correa Dutra, no Flamengo, zona sul. As chamas começaram na estrutura de madeira cercada por rede de proteção e acabou atingindo um carro estacionado em frente. Os bombeiros também apagaram um incêndio em um bar na Rua República do Líbano, no Centro, no início da manhã.

À tarde, o fogo consumiu um depósito de material reciclável da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), no Caju, região portuária. Uma grande nuvem de fumaça cobriu o céu e podia ser vista por motoristas que passavam pela Ponte Rio-Niterói.

No sábado, um incêndio destruiu 20 barracos na Favela da Rocinha, na zona sul. Outros 15 imóveis foram interditados. Os bombeiros acreditam que o fogo tenha sido iniciado na vegetação e as chamas acabaram atingido o barraco. Não houve feridos em nenhum dos episódios.