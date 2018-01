Rio-Santos é liberada parcialmente após deslizamento de terra

A Rodovia Rio-Santos (BR-101) foi parcialmente liberada ao trânsito na manhã desta sexta-feira, 15. A estrada estava totalmente interditada desde a noite de quinta-feira, 14, por causa de um deslizamento de terra na altura do quilômetro 477, na região de Angra dos Reis, litoral sul do Rio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito está liberado em meia pista para passagem de veículos leves. A faixa no sentido Santos opera no sistema Pare e Siga. A rodovia foi totalmente interditada para facilitar o trabalho dos operários e por conta das condições do asfalto, que ameaçava desabar.

O deslizamento de terra foi provocado pelo temporal que atingiu o Estado no início da quinta. Ninguém se feriu. Ainda segundo a polícia, o deslizamento foi no mesmo trecho atingido por uma queda de barreira no Réveillon.