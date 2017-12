Rio tem manifestações em 29 unidades da PM, mas patrulhamento segue normal

RIO - A Polícia Militar do Rio divulgou que grupos de familiares de policiais se concentram nesta manhã de sábado, 11, na frente de 29 unidades da corporação do Estado, dando continuidade ao protesto iniciado na madrugada de ontem. O ato é pelo pagamento do 13º salário, do Regime de Adicional de Serviço Olímpico e de adicionais pelo programa de metas, todos atrasados. “Não existe paralisação da Polícia Militar, e sim uma mobilização de familiares, iniciada pelas redes sociais”, afirma nota da PM.

“A corporação está atenta às manifestações e conscientizando a tropa da importância da presença policial nas ruas. O patrulhamento está sendo realizado normalmente. As rendições, quando necessárias, são realizadas no lado externo (das unidades), e locais que apresentaram maiores problemas estão com apoio de outras unidades”, esclarece o informe.

A PM informou ainda que respeita as manifestações democráticas e pacíficas, mas ressaltou que “é fundamental que as formas de buscar os nossos direitos não impeçam o ir e vir dos nossos policiais, nem coloquem em risco as nossas vidas, dos nossos familiares e de toda a população”.

O RAS Olímpico é um benefício referente às horas extras que os policiais foram obrigados a fazer durante a Olimpíada de 2016, realizada há sete meses. O programa de metas premia policiais que se destacam no combate a crimes. Não há previsão do governo do Estado para o pagamento desses atrasados, tampouco do 13º salário. O governador Luiz Fernando Pezão promete para o próximo dia 14 o pagamento dos salários de janeiro apenas – em cumprimento ao compromisso estipulado de honrar os pagamentos até o 10º dia útil de cada mês.