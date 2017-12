Rocinha volta a registrar tiroteio após saída das Forças Armadas

Dois dias após a saída das Forças Armadas da Rocinha, na zona sul do Rio, a favela voltou a registrar tiroteios, na manhã deste domingo, 1. De acordo com a Polícia Militar, o confronto foi causado entre policiais do Batalhão de Choque e criminosos, na Rua 2. A assessoria da PM informou que policiais estão “vasculhando o local”, mas não respondeu se houve feridos.

Segundo a nota enviada pela PM, 500 policiais militares atuam “em 15 pontos de cerco e em 14 pontos de contenção no interior da comunidade”, além do patrulhamento das tropas especiais. A polícia também faz operação no Morro do Vidigal, vizinho da Rocinha, com o Batalhão de Ações com Cães (BAC). Ainda não há informações de prisões.