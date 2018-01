Santos Dumont fecha por 2 horas e desvia voos

A chuva forte que caiu no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 31, fez com que 14 aviões que deveriam pousar no Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade, fossem desviados para o Tom Jobim, na Ilha do Governador. De acordo com a Infraero, o Santos Dumont ficou fechado das 11h51 até ás 14h05.

Das 6h até às 16h30, de um total de 107 partidas programadas, 46 foram canceladas e 17 tiveram atrasos. Das 100 chegadas previstas para o aeroporto, 52 foram canceladas e 19 chegaram com atraso.

De acordo com a assessoria da Infraero, o Santos Dumont opera com auxílio de instrumentos e por volta das 16h50 não chovia mais no centro da cidade