Santos Dumont reabre após ficar 11 horas fechado para pousos

O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, reabriu às 16h45 desta quarta-feira, 20, depois de permanecer fechado quase 11 horas para pousos. Até as 17h30, as decolagens e pousos estavam sendo realizados com o auxílio de instrumentos.

Desde as 6h, horário de abertura do aeroporto, 51 dos 91 voos tinham sido cancelados. Alguns foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte.

O feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio, segue com registro de chuva em pontos isolados, com temperatura média de 22ºC, neste momento. A previsão é de predomínio de céu encoberto com chuva fraca a moderada. Os ventos têm intensidade de fraca a moderada. As temperaturas seguirão estáveis esta noite, com máxima prevista de 25°C e mínima de 18°C, segundo o Centro de Operações do Rio.