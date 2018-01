Sargento da Marinha e PM são presos suspeitos de roubar moto

RIO - Policiais do 18º Batalhão de Polícia Militar (Jacarepaguá) prenderam em flagrante, na madrugada desta segunda-feira, 2, quatro suspeitos de roubar uma moto no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Entre os detidos, o sargento da Marinha Rodrigo de Souza do Carmo e o policial militar Felipe Fernandes Cerralha, lotado na UPP do Batan. Eles foram levados para a 32ª Delegacia de Polícia (Taquara) e reconhecidos nesta madrugada pelas vítimas do roubo.

De acordo com a Polícia Civil, os quatro foram autuados pelos crimes de roubo mediante restrição de liberdade das vítimas e porte ilegal de arma de fogo. Com eles, policiais encontraram uma pistola falsa.

A moto roubada foi recuperada e entregue às vítimas. Ela havia sido roubada no domingo, 1º, no Recreio dos Bandeirantes.