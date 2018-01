Sargento da PM é morto durante assalto na Baixada Fluminense

Atualizado às 11h56

RIO - Um policial militar foi morto e um motociclista baleado em dois assaltos na manhã desta sexta-feira, 23, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O sargento da Polícia Militar identificado como Monteiro foi atingido por tiros dentro do carro, no bairro Engenho do Porto.

A farda do PM, do 9º Batalhão, foi encontrada no banco do carro. Há informações de que ele trabalhava em uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Casado e pai de três filhos, Monteiro foi transferido há um mês para a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Coroa/Fallet/Fogueteiro, nos bairros de Santa Teresa, na região central, e Rio Comprido, na zona norte. Estava na Polícia Militar desde 2000. O sargento estava a caminho do trabalho quando ocorreu o assalto, segundo nota da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP).

O outro crime aconteceu no túnel Noel Rosa, em Vila Isabel, na zona norte. Segundo policiais da UPP do Jacarezinho, assaltantes renderam um homem, ainda não identificado, roubaram a motocicleta e depois dispararam. A vítima foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na zona norte, e ainda não há informações sobre o estado de saúde. A moto foi abandonada a poucos metros do túnel.