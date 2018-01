Sargento da Polícia Militar é morto na Baixada Fluminense

RIO - Mais um policial militar foi morto por criminosos no Rio de Janeiro, no fim da tarde deste sábado, 2, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O sargento Wendel de Paula Lima trafegava em seu carro pela Estrada de Austin, no município, quando percebeu suspeitos armados roubando um veículo próximo ao seu. O policial tentou sair do local, de marcha a ré, mas os criminosos notaram e atiraram contra o policial.

Os assaltantes também levaram a arma do policial, que estava no banco de trás do veículo, e fugiram. Wendel era lotado no Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas. O caso foi registrado pelo 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) e está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.