Sargento morre baleado durante operação em favela no Rio

RIO - Um policial militar de 37 anos morreu nesta segunda-feira, 3, após ser baleado durante uma operação promovida pela PM no morro do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio. Segundo a PM, o sargento Fabio Sant'Ana de Albuquerque, que integrava a PM havia 14 anos e atualmente trabalhava no 41º Batalhão (Irajá), foi atingido pelas costas quando saiu de um veículo blindado.

Houve tiroteio e dois suspeitos foram baleados, mas sobreviveram e foram levados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes (zona oeste), onde estão internados sob custódia. Um terceiro suspeito foi preso. Foram apreendidas duas pistolas e uma quantidade não divulgada de drogas.

Na mesma região, em 22 de abril, uma menina de 7 anos foi atingida por uma bala perdida. Nesta segunda-feira ela recebeu alta do hospital Jesus, em Vila Isabel (zona norte), onde estava internada.