Secretário se desculpa por informação errada em caso Fat Family

RIO - O secretário estadual de Segurança, José Mariano Beltrame, pediu nesta quarta-feira, 22, desculpas à população por ter divulgado uma informação errada: em entrevista coletiva na segunda-feira, 20, ele afirmou que havia cinco policiais militares responsáveis pela custódia do traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, e agora se corrigiu dizendo que havia cinco policiais em todo o Hospital Souza Aguiar, mas só dois cuidavam desse criminoso.

Outros dois PMs tomavam conta de mais um detento internado e um quinto PM estava na permanência da unidade de saúde, conforme o Estado já havia informado.

“Aproveito a oportunidade para me penitenciar junto à população porque, com as informações que obtive com a própria Polícia Militar no domingo e na segunda-feira, fui induzido a erro na entrevista que dei. O que houve foi uma falha grave de comunicação interna”, afirmou, em entrevista à TV Globo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Três chefes da Polícia Militar foram exonerados na terça-feira por conta desse erro de comunicação que gerou a falta de reforço na custódia de Fat Family.