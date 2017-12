Sede de ONG é atingida por 40 disparos durante tiroteio no Rio

RIO - Inaugurado no último sábado, 19, o espaço Rio de Música, da ONG Rio de Paz, na favela do Jacarezinho (zona norte do Rio), foi atingido na manhã desta segunda-feira, 21, por mais de 40 tiros de grosso calibre. Como o imóvel estava vazio, ninguém se feriu, mas vidros se estilhaçaram e objetos foram atingidos. Os disparos foram feitos durante tiroteio entre policiais e criminosos, que começou por volta das 8h30 na área conhecida como Garganta do Diabo. Ninguém foi preso.

O novo espaço cultural oferece aulas de música para moradores de comunidades carentes e seria palco de aulas pela primeira vez nesta segunda-feira.

No sábado, durante a inauguração do imóvel, integrantes do projeto fizeram duas apresentações, tocando músicas de Hermeto Pascoal, Pixinguinha, Milton Nascimento e Villa-Lobos.

Outro tiroteio. Por conta de outro tiroteio na mesma favela, no final da tarde, os trens do ramal de Belford Roxo da Supervia (concessionária de trens metropolitanos) tiveram a circulação interrompida durante dez minutos, das 17h10 às 17h20.