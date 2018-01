Segurança e policial são feridos em assalto a shopping no Rio

RIO - O segurança de um shopping na zona oeste do Rio e uma policial militar foram baleados durante troca de tiros com assaltantes no início da tarde desta sábado, 10. Consumidores entraram em pânico e se jogaram no chão, na praça de alimentação do West Shopping, em Campo Grande.

Internautas publicaram nas redes sociais fotos de pessoas que tentavam se proteger dos tiros. Em nota, a Polícia Militar informou que o 40º Batalhão foi acionado após tentativa de roubo em uma loja do shopping.

"Houve troca de tiros, um vigilante da loja ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Rocha Faria. Há informações de que uma policial militar ficou ferida. Ela foi socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Mendanha. A ocorrência está em andamento", diz a nota da PM.