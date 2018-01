Seis carros são queimados por criminosos na Tijuca, na zona norte

RIO - Seis carros foram queimados por criminosos, entre a noite desta segunda-feira, 18, e a madrugada desta terça-feira, 19, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Os veículos estavam estacionados nas Ruas 18 de Outubro, Guajaratuba e Mário de Alencar, próximo ao Morro da Formiga. A favela tem uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde julho de 2010.

A comunidade também fica a cerca de quatro quilômetros do Estádio do Maracanã, onde será realizada a cerimônia de abertura da Olimpíada, no próximo dia 5.

Os policiais militares ainda não sabem explicar o motivo da ação. Os homens teriam chegado aos locais de moto. Ninguém ficou ferido, e o incêndio foi controlado por bombeiros.