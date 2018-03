Sem Forças Armadas, PM do Rio faz operação no Complexo no Lins

RIO - A Polícia Militar faz operação na manhã nesta segunda-feira, 26, no conjunto de favelas do Lins, na zona norte do Rio. Estão sendo empregadas equipes do Batalhão Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Choque (BPChq).

+++ Traficantes reassumem postos após saída de militares, dizem moradores

Os policiais já estiveram nas comunidades Camarista Méier e Gambá. Ainda não foram divulgados resultados. O complexo tem uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde 2013, que abrange nove comunidades, mas o tráfico resiste.

No fim do ano passado, a PM fez uma série de operações no complexo, em busca de criminosos envolvidos na morte do comandante do Batalhão do Méier (3º BPM), coronel Luiz Gustavo Lima Teixeira, num assalto. Apreenderam drogas e efetuaram prisões.

+++ Em confrontos armados com a PM, dois criminosos morrem em menos de 24 horas no RJ

No 11º dia desde o decreto de intervenção federal da segurança do Rio, a princípio não está programada operação nesta segunda-feira. Também não foram realizadas ações no fim de semana. A última foi na sexta-feira, 23, nas comunidades Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, na zona oeste.