Sem-teto invadem prédio no Rio após desocupação de cinema

Militantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) invadiram um prédio público na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 9. O grupo é o mesmo que invadiu na semana passada e desocupou o prédio do Cinema Vitória, na Cinelândia, na segunda-feira, 8. Na madrugada desta terça, eles ocuparam o terceiro andar do prédio onde funcionava a Inspetoria Regional da Secretaria de Fazenda do Estado. A Polícia Militar deu prazo até às 12 horas para a desocupação. Na segunda, órgãos do Estado, da União e da Prefeitura tentaram um acordo com as famílias que protestaram em frente a sede administrativa do governo estadual. A Prefeitura do Rio ofereceu os abrigos municipais aos manifestantes, mas eles não aceitaram e optaram por uma nova ocupação. De acordo com Maria de Lourdes Lopes, uma das coordenadoras nacionais do MNLM, cera de 100 pessoas, entre elas 28 crianças, participam da ocupação.