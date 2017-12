Sete pessoas são detidas nas praias do Rio

RIO - Cinco pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido neste sábado, 17, nas praias do Rio, segundo balanço da Operação Verão, informado pela Polícia Militar (PM) no início da noite. O dia de sol forte e calor e a água cristalina atraiu banhistas para a orla das zonas sul e oeste. Com a operação especial, a PM reforçou o policiamento nas vias de chegada e saída da orla, além de aumentar a atenção nas praias.

Ainda de manhã, dois adultos foram presos e um adolescente foi apreendido durante a revista a ônibus que partiram da zona norte com destino às praias da zona sul. A abordagem faz parte da chamada Operação Verão e, de acordo com a PM, vem sendo realizada desde setembro. Segundo a PM, um dos adultos foi detido porque havia contra ele um mandado de prisão e o outro, por posse de drogas. O adolescente foi acusado de ter roubado um telefone celular, num ponto de ônibus. As revistas foram feitas nos principais pontos de acesso à orla, como o Túnel Novo, entre Botafogo e Copacabana, e a saída do Túnel Rebouças, na Lagoa. Neste fim de semana, há um reforço de 30 PMs na Operação Verão, num total de 740 militares distribuídos pela orla, da zona sul à oeste do Rio. A Guarda Municipal também aumentou seu efetivo: de 75, em média, para 200 agentes.