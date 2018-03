Shopping na zona sul do Rio fecha após registro de tiroteio

RIO - Uma tentativa de assalto a uma joalheria em um shopping de Botafogo, zona sul do Rio, causou pânico entre os clientes do centro comercial, na noite desta segunda-feira, 26. Ninguém se feriu nem havia sido preso até as 23h15.

Segundo a polícia, os criminosos chegaram ao Botafogo Praia Shopping por volta de 19h30. Pelo menos três deles, que circularam pelos corredores vestidos como faxineiros, entraram na joalheria Vivara, no segundo andar, e anunciaram o assalto. Nesse momento vigias constataram a ação dos ladrões e tentaram evitar o roubo. Os assaltantes teriam atirado pelo menos três vezes, sem atingir ninguém. Eles conseguiram recolher objetos e fugir. Foram até o estacionamento, onde renderam um cliente, obrigado a transportar os criminosos para fora do shopping, em seu carro. Essa vítima deixou o grupo no Largo da Cancela, em São Cristóvão, zona norte, e não se feriu. Em seguida, prestou depoimento à Polícia Civil.

O shopping fechou as portas por volta das 20h, quando o público foi orientado a sair e a Polícia Militar iniciou uma busca para tentar identificar outros integrantes da quadrilha, mas nenhum suspeito foi encontrado.