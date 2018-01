Shopping Nova América reabre no Rio três dias depois de incêndio

RIO - O Shopping Nova América, que foi parcialmente destruído por um incêndio ocorrido na última segunda-feira, 16, reabriu nesta quinta-feira, 19. Apesar de aparentemente devastado pelas chamas, o centro comercial de Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro, voltará às atividades com 220 lojas (80% do total).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, a administração do shopping afirmou que 400 pessoas trabalharam desde segunda-feira na limpeza e recuperação do local. Ainda de acordo com o texto, a maior parte do prédio não foi atingida pelas chamas.

"As partes que não foram atingidas pelo fogo - felizmente a maior parte do estabelecimento - foram impactadas pela água, mas já estão completamente renovadas. O estabelecimento recebeu as autorizações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, garantindo a segurança de clientes e lojistas", diz a nota.