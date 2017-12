Sob forte nevoeiro, Santos Dumont abre para decolagem

RIO - O Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro, abriu às 9h35 desta sexta-feira, 4, para decolagens após três horas e meia fechado. No entanto, o aeroporto permanece fechado para pousos. A cidade está sob forte nevoeiro desde o início da manhã. As operações são realizadas por aparelhos.

No início da manhã desta sexta-feira, 17 voos foram desviados para o Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte.