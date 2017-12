Substância vaza de obra do metrô em Ipanema e toma conta de ruas

Texto corrigido às 19h06

RIO - Um acidente nas obras da linha 4 do metrô do Rio, que vai ligar Ipanema, na zona sul, à Barra da Tijuca, na zona oeste, encheu de polímero (espécie de material selante parecido com cimento) a esquina das ruas Farme de Amoedo e Barão da Torre, em Ipanema, por volta das 13h45 desta segunda-feira, 12.

O produto, que aparentemente estava sendo injetado a partir do subterrâneo, começou a jorrar por buracos e em poucos minutos tomou conta das duas ruas e suas calçadas.

Funcionários tentaram conter o vazamento usando vassouras, pás e tapumes, e um caminhão-pipa foi utilizado para limpar as vias. O local é vizinho a um dos canteiros de obras da linha 4 do metrô.

Em nota, o consórcio Linha 4 Sul, responsável pelas obras dessa linha entre Ipanema e a Gávea, informou que o vazamento ocorreu durante a escavação do túnel e que “as causas do incidente estão sendo analisadas”. Segundo o consórcio, “não há qualquer risco para as edificações do entorno e a escavação segue normalmente”.

Uma pedestre que não notou o vazamento pisou no cimento, sujou os pés e as canelas e afirmou que precisa de atendimento médico, pois é alérgica a cimento. Com o auxílio de funcionários da obra, ela lavou os pés e tirou parte do produto.