Suspeita de arrastão assusta banhistas no Arpoador

Um princípio de confusão assustou banhistas na praia do Arpoador, na zona sul, na manhã deste domingo, 27. Com cassetetes, policiais correram atrás de um grupo de jovens na areia, o que levou algumas pessoas a pensarem que se tratava de um arrastão, o que não foi confirmado pela polícia.

O capitão da PM Gaspar Ribeiro, responsável pelo policiamento na orla, disse que foram registrados diversos furtos e tentativas de furto na areia lotada. Pelo menos seis pessoas foram detidas e levadas para a 14ª DP (Leblon). Ao todo, 150 policiais militares e 100 guardas municipais fizeram o policiamento nas praias da orla. Os agentes recuperaram objetos furtados, como cordões, bicicletas, relógios e celulares.

A temperatura ontem atingiu 40 graus em Guaratiba. A sensação térmica foi de 44,4 graus, na Barra da Tijuca, zona oeste. O Centro de Operações Rio informou que o município entrou em estado de alerta para fortes chuvas, às 16h55. Houve chuvas fortes em bairros como Bangu e Anchieta, na zona oeste. Houve registro ainda de rajadas moderadas de vento no Aeroporto Santos Dumont (50km/h) e na Marambaia (45 km/h). As informações são do Alerta Rio.