Suspeita de bomba interdita Avenida Atlântica por uma hora

A suspeita de haver uma bomba em uma mala abandonada nas proximidades do Hotel Othon, em Copacabana, na zona sul do Rio, mobilizou o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e policiais do Batalhão de Polícia Militar do bairro, na tarde desta terça-feira, 14. Não havia bomba na mala, de acordo com a verificação dos especialistas, apenas roupas.

A litorânea Avenida Atlântica ficou interditada das 14h30 às 15h30, na altura da Rua Miguel Lemos, sentido Ipanema, para que os policiais conferissem o conteúdo da mala, segundo informações da Polícia Militar (PM) e do Centro de Operações da Prefeitura do Rio.