Suspeito de assaltar albergue no Rio é identificado

SÃO PAULO - Um dos suspeitos de assaltar o albergue Arco-Verde, na zona sul do Rio, no último domingo, 25, já foi identificado e teve a prisão decretada. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 26, mas a assessoria de imprensa do órgão disse que não pode fornecer detalhes sobre o suspeito por motivos de segurança.

O crime aconteceu por volta das 6h30, quando muitos hóspedes estavam dormindo. Cinco homens participaram do assalto. A maioria das vítimas era brasileira, mas havia turistas da Espanha, de Israel e um grupo de franceses.

Os assaltantes renderam funcionários e fizeram um arrastão nos quartos depois de prender hóspedes no banheiro. Eles tiveram mãos e pés amarrados com fitas e fios improvisados. Os ladrões levaram laptops, celulares, documentos, roupas e dinheiro. Alguns turistas ainda perderam ingressos para shows do Rock in Rio, roubados na ação.