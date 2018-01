Taxista é esfaqueado durante assalto em Niterói

Um taxista foi atacado a facadas durante assalto no bairro do Fonseca, em Niterói (região metropolitana) na noite de sexta-feira, 12. A vítima, ainda não identificada, sofreu cortes nos braços e no rosto e foi socorrida no hospital estadual Azevedo Lima, também em Niterói.

O táxi foi levado pelos assaltantes e recuperado pela Polícia Militar horas depois. Ninguém foi preso até a manhã deste sábado, 13. O caso é investigado pela 78ª DP (Fonseca).