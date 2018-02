Temporal mata quatro pessoas e leva caos ao Rio

O temporal que atingiu o Rio na noite de quarta-feira, 14, com chuvas intensas na madrugada de quinta-feira, 15, provocou a morte de pelo menos quatro pessoas, derrubou parte da Ciclovia Tim Maia, em São Conrado, e expôs a fragilidade da capital fluminense para enfrentar tempestades. As consequências se prolongaram por todo o dia, com ruas inundadas, casas invadidas pela lama e famílias desalojadas. O caos tomou a cidade após uma década em que os governos Eduardo Paes (MDB), de 2009 a 2016, e Marcelo Crivella (PRB), iniciado em 2017, gastaram menos da metade do dinheiro orçado para enfrentar enchentes.

A chuva começou às 16 horas de anteontem e chegou ao ápice entre meia-noite e 1 hora de ontem, quando foi registrado o recorde de precipitação na cidade, em 18 anos, para uma hora: 123,6 mm na estação Barra/Riocentro. O recorde anterior, de 2000, era 116,2 mm, em Campo Grande, informou o Alerta Rio. À 0h25, o Centro de Operação Rio decretou "estágio de crise" e a cidade entrou em colapso.

Pela manhã, a Avenida Brasil tinha tráfego parado em um dos sentidos, o ramal de Santa Cruz da Supervia estava parado pela queda de um dirigível, os BRTs Transcarioca e Transoeste apresentavam problemas, e parte da Ciclovia Tim Maia, em São Conrado, desabara. Seis hospitais, entre eles o Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e o Getúlio Vargas, na Penha, foram invadidos pela água. Bairros e comunidades foram inundadas. Foi o caso de Rio das Pedras, na Barra da Tijuca, onde o rio homônimo transbordou. Moradores ficaram ilhados em suas casas.

As zonas norte e oeste foram as mais afetadas. Em Quintino, os vizinhos Marcos Garcia, de 59 anos, e Jupira Magalhães, de 62, morreram soterrados por um muro. Moradores descreveram a força da água como a de um tsunami. "Foi repentino", contou o motorista Jorge Luiz Faria Viana, marido de Jupira.

"Começou a chover, estava caindo água na cozinha. Passei a limpar, depois escutei um grito lá fora e vi meu vizinho tentando desentupir o ralo. Quando cheguei lá, vi um homem deitado, e a gente tentou salvar a vida dele. Nesse momento minha mulher gritou, fui atrás dela, porque ela era muito medrosa. O muro desabou sobre ela, foi coisa de segundos. Eu não vi nada, só soube que ela estava morta. Isso nunca mais vai sair do meu peito", disse Viana.

Em Realengo, na zona oeste, o PM Nilsimar dos Santos, de 48 anos, morreu quando uma árvore caiu sobre o carro dele. Em Cascadura, zona norte, um menino de 12 anos foi soterrado.

Em Jacarepaguá, na Barra e na Piedade, entre 17 horas de anteontem e 2 horas de ontem choveu mais do que o esperado para o mês todo. Considerando todos os bairros do Rio, a média alcançou 75% do que se estimava até o fim de fevereiro. Ventos fortes, de até 95 km/h, derrubaram árvores em mais de 60 ruas.

A Defesa Civil registrou 345 ocorrências. Moradores tiveram casas danificadas também no Complexo do Alemão e no Morro da Serrinha, na zona norte. Nas vias expressas Linha Amarela, Linha Vermelha e Avenida Brasil, e também em rodovias de acesso ao Rio, houve alagamentos, queda de árvores e pedras. O prefeito Marcelo Crivella, em viagem na Europa, divulgou nota lamentando as mortes.

Verba. Estudo da assessoria da vereadora Teresa Bergher (PSDB) apontou que a gestão Eduardo Paes destinou, em números atualizados, R$ 2,3 bilhões contra enchentes e alagamentos, dos R$ 4,8 bilhões orçados (49%). Já Crivella, em 2017, executou R$ 277,7 milhões dos R$ 600,4 milhões orçados (46%). A prefeitura informou, por nota, que em 2017 todas as pastas tiveram valores contingenciados por causa do "ano atípico, de recessão econômica e queda de receitas". O ex-prefeito Paes não se manifestou.

Em nota, a assessoria da prefeitura informou que “a pedido do prefeito Marcelo Crivella, que mesmo no exterior tem monitorado todas as ações da Prefeitura, os secretários municipais Paulo Messina (Casa Civil) e Jorge Felippe Neto (Conservação e Meio Ambiente) estão desde a madrugada no COR (Centro de Operações Rio) para coordenar o trabalho das equipes que atuam para minimizar os transtornos causados pela tempestade”.

“Assim que o alerta de estágio de crise para a chuva intensa foi dado, a Defesa Civil Municipal foi colocada de prontidão para atuar prontamente em caso de acidentes graves. Outros órgãos, como a secretaria de Saúde, Comlurb, CET-Rio e GeoRio, também estão em ação”, afirmou a assessoria do prefeito. / COLABOROU MARCIO DOLZAN