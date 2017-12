Segurança de prefeito do Rio é morto após reagir a assalto

RIO – O tenente da policial militar Denilson Theodoro de Souza, de 49 anos, foi morto a tiros na manhã deste domingo, 26, após reagir a uma tentativa de assalto no bairro da Pavuna, zona norte do Rio. Souza trabalhava na segurança do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB).

O tenente, que estava acompanhado de seu cunhado, foi abordado na rua Sargento Antônio Ernesto por volta das 6 horas. O cunhado dele pediu socorro a uma viatura do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que ajudou a família a encaminhá-lo ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, região central da cidade. De acordo com a Polícia Militar, ele não resistiu aos ferimentos.

Na fuga, os criminosos abandonaram um veículo nas proximidades do crime. Souza, que trabalhava há 29 anos na Polícia Militar, estava cedido à Prefeitura do Rio. Agentes da 41º BPM (Irajá) realizam buscas no local para tentar prender os suspeitos.

Paes divulgou uma nota à imprensa em que lamenta a morte do tenente. "É muito ruim, muito triste. Quero me solidarizar com a família dele. Lamento imensamente a perda de uma pessoa da nossa equipe e que até ontem (sábado, 25) era responsável pela minha segurança", afirmou o prefeito.

Souza fazia parte da equipe de segurança de Paes há quatro anos. Ele era casado e deixa dois filhos, um menino de 16 anos e uma menina de 9 anos.