Tentativa de assalto deixa dez feridos e um morto na Baixada Fluminense

RIO - Uma tentativa de assalto a um caminhão que transportava cigarros deixou dez pessoas feridas e um morto nesta quinta-feira, 24, em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense. Na ação, policiais militares e cerca de 15 assaltantes trocaram tiros no centro da cidade. Dentre os baleados estão cinco pessoas que passavam pelo local. O morto seria um dos criminosos. Três suspeitos foram presos.

Durante a troca de tiros, foram atingidos o motorista do veículo que sofreu a tentativa de roubo, dois policiais militares, dois policiais civis e cinco pessoas que passavam pela região. O assaltante atingido chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Até o início da noite desta quinta, o nome dele não havia sido divulgado. As vítimas foram atendidas em três hospitais da cidade.

Pela manhã, também na cidade de Duque de Caxias, um policial militar foi morto ao reagir a um assalto a uma loja no Centro da cidade. Segundo a PM, Roberto Lael Ramos, que era 3.º Sargento lotado no 31º BPM (Barra da Tijuca), morreu com um tiro no peito.