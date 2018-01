Policial fica ferido em confronto na favela da Rocinha no RJ

SÃO PAULO – Um intenso tiroteio deixou moradores assustados na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 25. Um vídeo publicado nas redes sociais alertou para a ocorrência.

Policiais do Comando de Operações Especiais (COE) ainda estão na comunidade. Um policial foi baleado no abdômen e encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto. Ainda não há informações sobre a ocorrência.

O tiroteio começou às 9h30. A base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) também foi atingida por disparos.

Segundo depoimentos no twitter, os tiros ocorreram na Rua do Valão. Quem mora na região deve evitar o túnel Zuzu Angel, a Estrada Lagoa-Barra e a Estrada da Gávea. Também há informações sobre o início do tiroteio.

Tiros continuam na Rocinha em vários pontos. Tiroteio já dura 3h (12:49) #TirosRJ — Fogo Cruzado (@fogocruzadoapp) 25 de janeiro de 2018

A PM também usou o Twitter para pedir doação de sangue para o soldado Tiago Chaves da Silva, que foi baleado durante a operação na Rocinha.

RELEMBRE: Em 22 de setembro, militares do Exército chegaram por volta das 16h na favela da Rocinha, a mais conhecida comunidade do Rio de Janeiro, localizada em São Conrado, na zona sul do Rio. Fortemente armados, eles ficaram concentrados na principal entrada da favela, à espera de orientações.