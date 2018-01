Tiroteio assusta moradores da zona norte do Rio de Janeiro

RIO - Um intenso tiroteio assustou moradores de Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 26, e na madrugada desta segunda-feira, 27. De acordo com policiais, houve confronto entre traficantes e PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Camarista Méier. O policiamento foi reforçado no local e não há informações sobre feridos ou detidos.

Pelas redes sociais, os moradores da região demonstravam medo com a intensidade do tiroteio. "Tiroteio pesado agora no Lins! Cuidado!", disse uma internauta pelo Facebook.

Este é o segundo tiroteio registrado em menos de uma semana. No dia 22 de julho, a UPP teve reforço no policiamento depois de tiros serem ouvidos nas localidades da Cachoeirinha e do Morro do Gambá.