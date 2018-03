Tiroteio com PMs deixa dois mortos no Morro dos Macacos

Duas pessoas morreram na madrugada desta terça-feira, 25, durante um tiroteio com policiais militares no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. As vítimas ainda não foram identificadas e, com elas, foram apreendidas duas armas, um radiotransmissor e drogas. Segundo informações da Polícia Militar do Rio, PMs estavam fazendo patrulhamento de rotina quando foram surpreendidos por tiros, causado o tiroteio.