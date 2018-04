Tiroteio deixa dois criminosos mortos e um ferido na zona sul do Rio

Uma troca de tiros entre a Polícia Militar e cinco criminosos acabou com a morte de dois suspeitos na noite da última terça-feira, 04, na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a PM, eles tentavam fugir após um assalto a uma residência na Rua Vitória Régia.

Após o cerco realizado pelos agentes, os suspeitos abandonaram um veículo na Rua Borges de Medeiros. De acordo com informações da PM, além dos mortos, um criminoso ficou ferido e outros dois foram presos pelos policiais do 23º e do 4º Batalhão da Polícia Militar.

Com eles, foram apreendidos uma pistola, dois revólveres e duas granadas. Um dos criminosos foi detido horas depois do confronto na Cidade Nova. Segundo a PM, ele estava baleado e disse aos agentes que havia sido vítima de assalto. No entanto, foram encontrados com ele pertences dos donos da residência roubada.

Não há nenhum registro de policiais feridos ou de bala perdida.

