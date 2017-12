Tiroteio dentro de ônibus deixa dois ladrões mortos e passageiro ferido

RIO - Dois homens morreram e outro ficou ferido numa tentativa de assalto em um ônibus executivo da Viação Pégasos (Castelo-Campo Grande), no Caju, zona portuária do Rio, na noite desta sexta-feira, dia 18.

Por volta das 23 horas, dois assaltantes entraram no ônibus no ponto da Rodoviária Novo Rio, pagaram a passagem e, em seguida, anunciaram o assalto. Um passageiro, sentado no fundo do veículo, estava armado e reagiu. Houve troca de tiros. Um dos assaltantes morreu no ônibus.

O outro criminoso, mesmo ferido, conseguiu fugir. O passageiro armado seguiu o assaltante, que foi encontrado morto um pouco mais à frente, na Avenida Francisco Bicalho, próximo à Estação da Leopoldina. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre 22.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na troca de tiros, o passageiro Willian Lima Machado, de 23 anos, foi atingido por um tiro nas costas. Ele foi levado para o Hospital Federal de Bonsucesso e não corre risco de morrer. Os dois assaltantes mortos não foram identificados.