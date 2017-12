Tiroteio em Santa Teresa mata 4 pessoas e deixa 5 feridas

Atualizada às 12h34

RIO - Quatro pessoas morreram e cinco foram baleadas durante confronto entre facções rivais e entre traficantes e policiais, no Morro da Coroa, em Santa Teresa, região central da cidade. O tiroteio começou na noite de sexta-feira, 8, quando traficantes tentaram invadir a favela da Coroa.

Moradores relataram nas redes sociais que motoristas de carros e ônibus voltaram na contramão para evitar se aproximar da região. Entre os feridos, está uma jovem grávida e três menores que jogavam futebol na hora do confronto. Eles foram atendidos no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. Leonardo Silva de Castro, de 34 anos morreu no hospital. Os outros mortos não foram identificados.

Policiais militares trocaram tiros com traficantes que tentavam sair do Morro da Coroa depois da invasão da quadrilha rival. Desde fevereiro de 2011 os morros da Coroa, Fallet e Fogueteiro têm Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). A rua Itapiru, no Catumbi (zona norte), um dos acessos às favelas, ficou fechada por duas horas da noite de ontem.