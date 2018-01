Tiroteio entre PM e supostos traficantes deixa 3 mortos no Rio

Um tiroteio entre policiais militares do Grupo de Ações Táticas (GAT) e do 39º Batalhão e um grupo de supostos traficantes terminou, por volta da 1 hora deste sábado, 24, com a morte de três suspeitos e a prisão de um quarto, na favela do bairro Farrula, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Uma denúncia sobre uma reunião de traficantes na região fez com que a PM se deslocasse até a favela, onde as viaturas, segundo os policiais, foram recebidas a tiros. No confronto, três dos suspeitos abordados foram baleados e morreram. O outro suspeito, foi detido e encaminhado à 54ª Delegacia, de Belford Roxo.

Com o grupo os policiais apreenderam dois revólveres, calibres 32 e 38, uma escopeta calibre 12, cerca de 400 trouxinhas de maconha; 140 papelotes de cocaína; um tablete de 500 gramas de maconha e material usado para embalar as drogas. Nem os suspeitos mortos nem o detido portavam documentos segundo a Polícia Civil.