Tiroteio entre PM e traficantes mata 4 e fere 1 no Rio

Quatro homens morreram e um ficou ferido em uma operação da Polícia Militar nos morros da Pedreira e da Lagartixa, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. A ação envolveu 200 policiais de seis batalhões para efetuar trinta mandados de prisão, busca e apreensão com o apoio de quatro carros blindados e um helicóptero. De acordo com o capitão Rogério Brum, do 9º Batalhão de Polícia Militar de Rocha Miranda (Zona Norte), as vítimas foram mortas ao trocar tiros com os policiais no início da operação, pouco depois das 9h. O comércio local e as escolas fecharam as portas. Três pessoas procuradas foram presas e outras quatro detidas como suspeitas. A polícia apreendeu uma granada, quatro revólveres, duas pistolas, além de pequenas quantidades de haxixe, crack e cocaína, quatro motos e dois carros. Todos foram levados para a 22ª Delegacia de Polícia na Penha. No final do mês passado, um homem morreu e dois ficaram feridos no Morro da Pedreira, segundo a polícia eles eram traficantes de drogas.