Tiroteio fecha os dois sentidos da Linha Amarela no RJ

Um confronto entre policiais militares e criminosos interdita neste momento os dois sentidos da Linha Amarela, zona norte e zona oeste, no trecho na altura da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações da Globo News, agentes do 18º Batalhão estavam fazendo uma ronda pelo Caminho do Outeiro, em Jacarepaguá, na zona oeste, quando foram recebidos por criminosos armados.

De acordo com as imagens, vários carros estão parados na via e alguns estão voltando na contramão. Alguns motoristas chegaram a buscar abrigo atrás dos carros.

Em nota no twitter, o Centro de Operações do Rio, pede aos motoristas para evitar a região.

Por causa da interdição da LINHA AMARELA, há congestionamento em vias da região da Gardênia Azul, Freguesia e Pechincha. EVITE a região da CIDADE DE DEUS. Opções: TransOlímpica, Alto da Boa Vista e Lagoa-Barra. — Centro de Operações (@OperacoesRio) 31 de janeiro de 2018

MAIS UMA ATUALIZAÇÃO DA LINHA AMARELA: a concessionária informa que a via voltou a ser fechada em ambos os sentidos. Operação das forças de segurança na região. EVITE A LINHA AMARELA. https://t.co/MzneB9YNaW — Centro de Operações (@OperacoesRio) 31 de janeiro de 2018