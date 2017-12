Tiroteio fere moradores do Alemão; 1,7 mil alunos ficam sem aula

RIO - Dois moradores do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, foram atingidos por balas perdidas durante intensa troca de tiros ocorrida na comunidade na manhã desta quinta-feira, 2.

Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) situada na comunidade realizaram ação contra o tráfico de drogas, foram recebidos a tiros e revidaram. Dois PMs também foram feridos.

Segundo a polícia, tanto eles como os dois moradores estavam em estado "estável" na noite desta quinta. Duas escolas, uma creche e três Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs), unidades municipais que atendem 1.755 alunos de manhã, ficaram sem aulas nesse período.