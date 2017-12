Tiroteio na zona oeste deixa um PM morto e outra pessoa ferida

RIO - Um tiroteio na estação do corredor de ônibus expresso BRT, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, matou um policial militar e feriu uma pessoa, na manhã desta quinta-feira, 23. De acordo com as primeiras informações recebidas pela Polícia Militar, o PM teria reagido a uma tentativa de assalto, no veículo em que estava, próximo à Estação Mato Alto do BRT. O policial e outro ocupante do carro ficaram feridos e foram levados para o Hospital Municipal Rocha Faria, mas o PM não resistiu.

Um ônibus do BRT que estava no local foi atingido por, pelo menos, 12 tiros. O veículo estava vazio. Passageiros que aguardavam o ônibus ficaram em pânico com o tiroteio.

De acordo com o 27º Batalhão de Polícia Militar, policiais fazem buscas pelos criminosos e o patrulhamento foi reforçado no local.