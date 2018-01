Tiroteio no Complexo da Maré causa pânico na Linha Vermelha

RIO - Um intenso tiroteio no conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio, causou pânico nessas comunidades e nos arredores, a partir das 19 horas desta quinta-feira, 23. Motoristas que transitavam pela Linha Vermelha, que passa à margem do complexo, tentaram escapar da linha de tiro trafegando de marcha à ré e até abandonando os veículos. Houve engarrafamento, que se estendeu até a Ilha do Governador, e, segundo a PM, criminosos invadiram a via expressa para tentar promover um arrastão.

Nas delegacias da região, até as 22h30 não havia registro de alguém que tenha sido alvo de assalto. Mas, segundo a Polícia Militar, os bandidos tentaram atear fogo a um ônibus municipal, que acabou ficando atravessado na Linha Vermelha.

Alunos do câmpus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Fundão, vizinho da Ilha do Governador, desistiram de sair da universidade ao constatar o tiroteio na via expressa. Com medo de passar em meio aos tiros, muitos estudantes permaneceram na faculdade pelo menos até as 22 horas.

Segundo a PM, o tiroteio começou na Vila do João e envolve a disputa de duas facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas.

Desde abril o complexo de favelas da Maré está ocupado por tropas federais que auxiliam o Estado do Rio no processo de pacificação dessas comunidades. As Forças Armadas devem permanecer na região até o fim do ano.