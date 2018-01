Tiroteio provoca pânico no centro do Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Um tiroteio assustou quem passava pelo cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Rua de Santana, no centro do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 18. A ação de pelo menos quatro bandidos foi observada por motoristas, pedestres e passageiros de ônibus que estavam na região.

Em nota, a assessoria da Operação Centro Presente informou que agentes tiveram a atenção voltada para quatro homens em três motos tentando roubar uma moto nas proximidades do prédio Balança Mas Não Cai.

“Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos atiraram contra a equipe, que revidou. Ninguém ficou ferido e os criminosos fugiram abandonando duas motos na área da 18ª DP (Praça da Bandeira)”, informou a nota.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda segundo a Operação Centro Presente, durante a fuga, os suspeitos roubaram um veículo, que, em seguida, foi abandonado na Avenida Binário do Porto, no bairro Santo Cristo.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.