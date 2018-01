Tiroteios assustam moradores da Rocinha; suspeito é baleado

RIO - Uma intensa troca de tiros assustou moradores da Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, no fim da manhã desta terça-feira, 16. Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que faziam patrulhamento pela comunidade foram confrontadas por criminosos e reagiram. Até a noite desta terça havia registro de apenas um homem ferido - um suposto criminoso com quem a PM informou ter apreendido um fuzil.

O primeiro tiroteio ocorreu na Rua 2, por volta das 11h15, e depois os confrontos se estenderam pela tarde, em regiões conhecidas como Beco 99 e Terreirão. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul, sobreviveu e permanecia detido até o fim da tarde.

Vídeos divulgados por moradores pelas redes sociais mostram momentos do confronto. Um deles flagra o momento em que uma granada é lançada na Rua 2.

