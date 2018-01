Tiroteios em comunidades com UPP assustam moradores

RIO - Tiroteios em comunidades ocupadas por Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) assustaram moradores na noite desta terça-feira, 7. Houve disparos nos Complexos do Alemão e do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro, e no Morro da Providência, na região central.

Nas comunidades da zona norte, as trocas de tiros foram intensas. No Alemão, policiais da UPP trocaram tiros com traficantes na localidade conhecida como Largo do Bulufa, por volta de 20h. Moradores que voltavam do trabalho tiveram que se abrigar e interromper seus trajetos. Os suspeitos conseguiram fugir.

No Lins, os tiros e a movimentação de policiais da UPP chamaram a atenção de moradores da região. Um homem foi preso após ser perseguido no Morro da Cotia, que faz parte do complexo. Na internet, os relatos sobre a intensidade dos disparos se multiplicavam.

"Muitos tiros agora no Lins, mais de cinco viaturas subindo a (Rua) Pedro de Carvalho, parando no final da rua e trocando tiros... Até quando?", questionou um morador. "Será q vamos poder dormir em paz?", declarou uma moradora.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Morro da Providência,o comando da UPP informou que dois disparos foram registrados no interior da comunidade, no centro, mas que não houve tiroteio. Não há informação sobre feridos.