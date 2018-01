Tiroteios em três favelas do Rio assustam moradores

RIO - Tiroteios entre traficantes acontecem em três morros próximos a Santa Tereza e no Catumbi, na região central da capital fluminense, desde a noite da sexta-feira, 30, até o início da tarde deste sábado, 1. Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) das favelas da Coroa, Fallet e Fogueteiro, criminosos estão em confronto em diversos pontos das comunidades.

Os criminosos disputam o controle do tráfico de drogas na região. O policiamento foi reforçado pelo Comando de Operações Especiais (COE), com a participação de outras UPPs e batalhões da Polícia Militar, que começaram a agir no interior das comunidades e nos seus acessos.

Moradores da região registraram, em vídeos, os disparos. Algumas imagens mostram motoristas voltando na contramão pelo Viaduto Paulo de Frontin, que dá acesso ao Túnel Rebouças, ligação entre as zonas norte e sul. O Centro de Operações do Rio anunciou a interdição da Rua Itapiru, no Catumbi, por causa da operação policial e orientou aos motoristas não passarem pela região

Segundo a polícia, pela manhã, a UPP local prendeu três homens e apreendeu dois fuzis no Morro da Coroa. A ocorrência foi registrada pela 5ª Delegacia de Polícia (Centro). Durante a madrugada, o Batalhão de Polícia de Choque prendeu um homem e apreendeu 2.011 trouxinhas e dois tabletes de maconha prensada, no Fogueteiro. Ele foi levado para a Cidade da Polícia, no Jacaré, zona oeste. Até o momento, não há informações sobre feridos.