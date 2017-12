Tiroteios no Complexo da Maré deixam dois mortos

Atualizada às 20h01

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RIO - Um homem morreu e outro ficou ferido durante tiroteios ocorridos na manhã desta segunda-feira, 3 no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio. Desde abril o conjunto de comunidades está patrulhada por tropas federais.

Segundo a Força de Pacificação, dois criminosos atiraram contra soldados do Exército na Vila do João, por volta das 9h30. Nenhum militar foi atingido. Ao revidar, os soldados atingiram um dos suspeitos, adolescente. Ele foi socorrido, mas chegou morto ao hospital. Até as 16 horas seu nome não havia sido divulgado. O comparsa do adolescente conseguiu fugir.

No mesmo horário, na comunidade conhecida como Nova Maré, um homem ficou ferido durante um tiroteio entre facções rivais. Ele foi socorrido e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. O caso foi registrado na 21º DP (Bonsucesso).

Desde a madrugada desta segunda ocorreram vários tiroteios no complexo da Maré. Dezenas de criminosos de uma facção criminosa tentaram invadir a região para controlar o tráfico de drogas, hoje comandado por um grupo rival.