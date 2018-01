Tiroteios no Complexo do Alemão deixam 6 feridos

Tiroteios no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, na tarde e na noite desta sexta-feira, 15, deixaram seis pessoas feridas, entre elas, uma criança de 7 anos e um idoso de 62, ambos moradores do conjunto de favelas.

O primeiro confronto aconteceu na comunidade Nova Brasília, que conta com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) há quatro anos. Segundo o comando da UPP, PMs faziam patrulhamento em uma rua sem saída por volta das 16h30, quando se depararam com traficantes armados. Polícia e criminosos trocaram tiros e o bando fugiu. Durante a procura pelo bando, os policiais encontraram, segundo a corporação, 123 papelotes de maconha deixados pelo grupo.

Perto das 19 horas, traficantes voltaram a investir contra policiais das UPPs Nova Brasília e Alemão e houve novo confronto. No total, seis pessoas ficaram feridas, sem gravidade: além da criança e do idoso, um suposto traficante, um morador e dois policiais.