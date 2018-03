Tráfego nas estradas do Rio deve dobrar no feriado O tráfego de veículos deve dobrar nas estradas do Rio de Janeiro em razão da saída para o feriado prolongado da Independência. Segundo a Ponte S/A, concessionária que administra a via, 153 mil veículos devem passar pela Praça do Pedágio entre hoje e amanhã, somente no sentido de saída do Rio. Os motoristas devem evitar viajar até as 20h de hoje e das 7h às 10h de amanhã, quando ocorrem os picos de congestionamento das estradas. Só pela ponte Rio-Niterói 83 mil veículos devem deixar a cidade hoje, de acordo com a Ponte S/A. Uma das áreas mais procuradas pelos turistas nos feriados, a Região dos Lagos, deve receber 17 mil veículos hoje e 15 mil amanhã, de acordo com a ViaLagos. Na volta, no domingo, a rodovia deve receber 26 mil veículos. A Nova Dutra, concessionária da Rodovia Presidente Dutra, prevê que cerca de 89 mil veículos passarão pelo trecho Rio, até as 24h de amanhã. O horário de pico previsto hoje é até as 20h, com aproximadamente 6,1 mil veículos por hora, e amanhã pela manhã, das 7h às 10h, com 4 mil veículos por hora. Região serrana Quem pretende ir para a região serrana do Estado deve prestar atenção ao tráfego entre os quilômetros 116 (Taquaral) e 119 (Vila Inca), no sentido Rio-Teresópolis da Rodovia Rio-Teresópolis-Além Paraíba (BR 116/RJ). Isso porque há um bloqueio da faixa da direita e do acostamento em função de obra para recuperação do pavimento. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Rio-Teresópolis (CRT), cerca de 100 mil veículos passarão pela rodovia até domingo. Pela Rodovia BR-040, que liga o Rio a Minas, a expectativa é 248 mil veículos passem pelos dois sentidos durante o feriado. De acordo com a Concer Rio, os horários de pico serão até as 20h de hoje e entre 10h e 15h de amanhã, no sentido Juiz de Fora, em Minas. No domingo, o horário mais complicado em termos de trânsito deve ser entre 16h e 20h, no sentido Rio. Enquanto isso, na estrada RJ 116 (Itaboraí - Nova Friburgo - Macuco) devem passar 110 mil veículos, de acordo com a Rota 116 S/A.