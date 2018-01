Traficante de armas foragido é preso em Pedra de Guaratiba, no Rio

O traficante internacional de armas Sebastião Braz da Fonseca Neto, de 49 anos, foi preso por policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), na noite desta sexta-feira, na Pedra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele era considerada foragido pela Justiça.

Em 2014, Sebastião foi condenado a sete anos de prisão por tráfico internacional de armas. Ele já havia sido preso em 2010, transportando sete fuzis Bushmaster modelo M-15, fabricados nos Estados Unidos. Os fuzis foram adquiridos na Bolívia e seriam entregues no Morro do Martins em Niterói, na região metropolitana do Rio. Na época, ele receberia R$ 20 mil pelas armas, junto com um comparsa.

Segundo a Polícia Civil, os presos se identificaram, antes de serem presos, como pastores de uma igreja evangélica.

Sebastião já tinha um mandado de prisão em aberto da Justiça Federal, condenado a uma pena de sete anos e seis meses de reclusão.